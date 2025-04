Emotívna rozlúčka s Aničkou Slováčkovou: Vo veselých farbách, ale čiernou tmou v dušiach

Pohreb Aničky Slováčkovej - rodičia Dáda Patrasová a Felix Slováček (Zdroj: Profimedia)

Už to má za sebou...V kostole sa dnes popoludní konala omša, nasledoval súkromný smútočný obrad, na ktorý bola pozvaná asi stovka hostí. Anička Slováčková ležala v bielej rakve, nechýbali vence od známych osobností, napríklad od Ivany Gottovej (49). Ešte pred obradom prišli do kostola nielen rodičia, ale aj speváčkina kapela vrátane jej priateľa Matěja Růžičku. Všetci boli oblečení vo veselých farbách.

Prianím Aničky Slováčkovej (†29) totiž bolo, aby ľudia nenosili kvety a neprišli na rozlúčku v čiernom. „Prosím, nechoďte sa so mnou lúčiť v čiernom a nenoste kvetiny, oslávte so mnou, že už je mi dobre. Ja s vami predsa budem navždy,“ stálo v jej inštrukciách. Toto želanie sa rozhodli splniť aj jej rodičia Felix Slováček (81) a Dáda Patrasová (68). Hudobník, ktorý väčšinou nosí čierny smoking, zvolil šedý oblek a červenú košeľu. Spoločným autom spolu s ním prišla aj Dáda Patrasová, oblečená v modrých džínsach a elegantnej blúzke, na očiach mala slnečné okuliare, ktorými sa márne snažila zakryť hlboký smútok a slzy.

Felix Slováček sa v deň pohrebu pre eXtra.cz vyjadril: „Je to šialené. Príšerné. To vám musím povedať. Nikto si nevie predstaviť, čo teraz prežívame. Podpora ľudí je fantastická, veľmi pomáha, ale Aničku nám to nevráti. Neprajem žiadnemu rodičovi, aby toto musel prežívať. Pripravovala nás síce na najhoršie, vedeli sme, že to je neodvratné, ale aj tak...,“ povedal.

Posledná rozlúčka prilákala davy ľudí a viaceré známe osobnosti. Nechýbal medzi nimi ani prezident Českej republiky Petr Pavel (63), ktorý neprišiel s prázdnymi rukami. Aj keď Anička prosila, aby ľudia nenosili kvety, prezident jej prišiel dať zbohom s kyticou, píše Blesk.cz. Pritom len málokto sa dočká takej pocty - iba jej a legendárnemu spevákovi Karlovi Gottovi sa z českej hudobnej scény pošťastilo, že na ich pohreb dorazil sám prezident. V roku 2019 to bol bývalý prezident Miloš Zeman (80).

Pohreb Aničky Slováčkovej - Prezident ČR Petr Pavel (Zdroj: Profimedia)

Zo známych tvárí sa s Aničkou podľa Super.cz lúčili speváčky Tereza Mátlová, Leona Machálková, Marta Jandová a Martina Pártlová, skladateľ Zdeněk Barták, herec Daniel Krejčík či divadelník Jiří Suchý a mnoho ďalších. Doraziiy tiež hviezdy seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kde Anička hrala - Zlata Adamovská s manželom Petrom Štěpánkom, Bára Štěpánová, David Gránský, Petr Rychlý či Radim Fiala.



Po 16. hodine sa v kostole rozozvučali zvony. Rakvu vyniesli z kostola Aničkin brat Felix a jej priateľ Matěj a ďalší priatelia. Zdrvení rodičia Dáda s Felixom sa naposledy pozreli za rakvou a rozlúčili sa tak s milovanou dcérou. Veľkou oporou im v týchto chvíľach bola útecha kňaza.