Hereckí kolegovia z obľúbeného seriálu potešili fanúšikov: Svoj vzťah potvrdili romantickým bozkom!

(Zdroj: GettyImages)

Cesty Arielle Kebbel a Zacha Roeriga sa skrížili počas natáčania obľúbeného seriálu Upírske denníky. Ich pracovné životy sa následne stretli aj v roku 2023 počas natáčania filmu Love in the Great Smoky Mountains: A National Park Romance. Podľa najnovších záberov to však vyzerá tak, že dvojica má spolu oveľa bližší, než len pracovný vzťah.

Arielle Kebbel (Zdroj: SITA)

Ako informuje magazín People, fanúšikovia ich mohli stretnúť v meste Covington, kde sa konal festival I Was Feeling Epic. Roerig na videu, ktoré obletelo sociálne siete, najskôr priniesol Kebbel kyticu kvetov a následne si vymenili vášnivý bozk, čím podľa mnohých potvrdili, že spolu tvoria pár.