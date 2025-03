Nové ŠOKUJÚCE INFO o smrti Hackmana (†95) a jeho ženy (†65): Prenasledoval ich ZÁHADNÝ MUŽ!

(Zdroj: Profimedia)

Bol to obrovský šok, keď sa na verejnosť dostala správa, že herec Gene Hackman, jeho manželka Betsy Arakawa a pes sú mŕtvi. Ich nehybné telá našli v ich dome v Santa Fe. Spočiatku sa špekulovalo, že za ich náhly skon môže otrava oxidom uhoľnatým, no to pitva okamžite vylúčila. Napokon vyšetrovatelia prišli s informáciou, že úmrtia boli prirodzené.

Stále sa však na verejnosť dostávajú nové a nové správy, vďaka ktorým sa vynára množstvo otáznikov. Aj v týchto dňoch pre televíziu Fox prehovoril kaderník zosnulej Betsy a šokoval slovami o záhadnom mužovi, ktorí mal manželov prenasledovať. „Spomenula mi, že pred bránou parkoval nejaký muž a sledoval ich,“ vyjadril sa kaderník.

To dvojicu, samozrejme, vystrašilo - žili totiž v oplotenej oblasti stráženej ochrankou, v ktorej žije mnoho prominentov. 24-hodinová SBS-ka má pritom rezidentov pred podobnou neželanou "návštevou" chrániť, niet divu, že Betsy bola nepríjemne prekvapená. Incident sa navyše opakoval.

„Stalo sa to pri dvoch rôznych príležitostiach. pri jednej z nich šli do mesta na obed a ten chlap ich sledoval od brány susedstva až na miesto,“ šokoval kaderník s tým, že Betsy nabrala odvahu a rozhodla sa muža osloviť. „Pristúpila k nemu a povedala: "Mali by ste mať väčší rešpekt,“ opísal. Ani to však muža neodradilo a na miesto sa vrátil v iný deň a dokonca sa s manželmi snažil zblížiť - ponúkol im fľašu vína, ktorú odmietli.

„Povedal som: "Panebože, Betsy, to je šialené. Nemala si toho človeka oslovovať. Som z toho nervózny." Vedel, akým jazdí autom. To je desivé,“ dodal kaderník, ktorému sa s nepríjemným zážitkom Betsy zverila len pár týždňov pred smrťou. Treba však povedať, že na mieste činu sa nenašli stopy po násilnom vniknutí, a tak vyšetrovatelia vraždu ako príčinu úmrtia vylúčili.