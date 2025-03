NOVÝ PÁR šoubiznisu: Fešák z Emily in Paris ZBALIL hviezdu Divergencie!

(Zdroj: GettyImages)

LOS ANGELES - Svet šoubiznisu má nový zamilovaný párik! Reč je o francúzskom hercovi Lucasovi Bravovi (36) zo seriálu Emily in Paris a hollywoodskej hviezde Shailene Woodley (33). Dvojicu paparazzi nafotili na romantickej prechádzke!

Zamilovanú dvojicu spozorovali paparazzi v uliciach Paríža. A o tom, že je medzi nimi viac, ako len kamarástvo, svedčili objatia, hlboké pohľady či prechádzka ruka v ruke.

Shailene Woodley (Zdroj: SITA)

Lucas Bravo, ktorého svet pozná ako šéfkuchára Gabriela zo seriálu Emily in Paris, má za sebou trojročný vzťah s inou herečkou, ktorý skončil v roku 2024 kvôli veľkému pracovnému vyťaženiu. Shailene Woodley svet spoznal vďaka filmovej sérii Divergencia či Na vine sú hviezdy. V minulosti bola zasnúbená s hráčom amerického futbalu Aaronom Rodgersom.

(Zdroj: Netflix)

Dvojcia sa rozišla v roku 2022 a herečka to niešla ťažko. „Cítila som, že som stratila svoju dušu, seba samú, svoje šťastie, svoju radosť. Naozaj som pochopila depresiu a úzkosť,“ priznala v decembri pre magazín Outside. K novému vzťahu sa ani jeden z dvojice nevyjadril, no fanúšikovia sú nadšení. FOTO nájdete TU»