NOVÝ PÁR šoubiznisu? Tieto dve HVIEZDY majú vraj k sebe blízko!

Austin Butler a Zoe Kravitz pri natáčaní nového filmu. (Zdroj: Profimedia)

Reč je o Zoë Kravitz a Austinovi Butlerovi, ktorí hrajú milencov v pripravovanom filme, ktorý sa začal natáčať v septembri 2024. No tak, ako si rozumejú pred kamerami, majú k sebe vraj blízko aj v súkromí. „Ich chémia je rovnako dobrá mimo obrazovky, ako na nej. Austin a Zoë to držia v tajnosti a zatiaľ to nijak nepomenovali,“ povedal pre US Sun zdroj.

Dvojica vraj spolu trávila čas posledných pár týždňov a vychádzajú veľmi dobre. „Obaja rešpektujú svojich bývalých priateľov, ale vidia, kam sa veci poberajú,“ dodal zdroj. Obaja sú pomerne čerstvo rozídení po dlhoročných vzťahoch. Austin randil 3 roky s modelkou Kaiou Gerber, rozišli sa na konci roka 2024 a Zoë bola dokonca zasnúbená s hereckým kolegom Chaningom Tatumom. Zbohom si povedali po troch rokoch vzťahu v októbri 2024.

Herec Austin Butler. (Zdroj: SITA)

Zoe Kravitz (Zdroj: SITA)