Dohady o novom vzťahu Meryl Streep a známeho herca sú definitívne minulosťou: Pár tvoria viac ako rok!

Meryl Streep, Martin Short (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Už dlhšie obdobie sa nahlas špekuluje o tom, že americká herečka Meryl Streep (75) tvorí pár s kolegom Martinom Shortom (74). Podľa najnovších správ zahraničných médií to však vyzerá tak, že je dohadom koniec a vo vzťahu sú už viac ako rok.

Spomínaná dvojica rozprúdila špekulácie v posledných mesiacoch na viacerých spoločenských akciách, na ktorých sa objavili spoločne. Jednou z nich bola aj premiéra seriálu Only Murders in the Building, ktorá prebehla v auguste minulého roka a na ktorej sa dokonca držali za ruky.

Najnovšie to však vyzerá tak, že všetkým špekuláciám je definitívne koniec. Zdroj z okolia dvojice totiž pre magazín Page Six prehovoril o ich vzťahu a potvrdil, že Streep a Short už viac ako rok tvoria pár.

„Chodia spolu už viac ako rok. Ani jeden z nich to nečakal a prekvapilo ich to. Meryl si však nemohla pomôcť. Martin je džentlmen, dokáže ju rozosmiať a je veľmi pozitívny človek. Veľmi si užíva jeho prítomnosť. Ani jeden z nich nehľadal vzťah, keď spolu začínali. Ich priatelia a aj rodina sú však za nich veľmi radi. Podľa nich pôsobí ich vzťah veľmi milo," povedal zdroj.