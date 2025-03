NÔŽ NA KRK Petre Janů pred návratom na pódiá: Najdrsnejšia podmienka v živote!

(Zdroj: Tv Barrandov)

Petra Janů (72) sa chystá vyraziť na turné! Rozhodla sa oprášiť staré hity svojho dvorného hitmakera Otu Petřiny (†66) a potešiť fanúšikov jeho pesničkami. Jej kapela sa síce z tohto rozhodnutia teší, dala jej však prísnu podmienku. Pred koncertami musí schudnúť 10 kíl!



Ako píše blesk.cz, Petru síce táto podmienka rozzúrila, ale uznala, že majú pravdu. Vstúpila teda do seba a začala makať. Dvakrát denne behá so psom a teraz sa chystá na dva týždne do kúpeľov v Třeboni, kde plánuje držať prísnu diétu. A radosť majú aj hudobníci, pretože prvé výsledky sa dostavujú, Petra schudla tri kilá. „To je úspech, pretože v tomto veku to ide fakt ťažko. Je to psychická aj fyzická drina. Petra to ale dá, o to sa nebojíme. Je to dríč,“ povedal pre Aha! jeden z muzikantov, ktorý Petru hecuje k pohybu, pretože ak koncerty, tak nech stoja za to. „Chceme Petru v koži a Motorest. A to musí vyzerať,“ dodal s odvolaním sa na jej najslávnejší hit.

Speváčka si však posťažovala, že kilá idú veľmi rýchlo hore a zhadzujú sa extrémne ťažko. „Priberám aj zo vzduchu,“ povzdychla si s tým, že obmedzovať sa musí celý život. Hudobná láska s Petřinovi a jeho pamiatke jej však za to stojí. A keďže je 10 rokov od jeho smrti, Janů chystá okrem koncertov aj nový album z jeho pesničiek.