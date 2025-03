Modelka Štefková prežíva rozprávku, no nebolo to tak vždy: Zachránila ma JEDINÁ vec!

Predstavenie parfému. Na snímke Soňa Schwarcz (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Oslava ako sa patrí! Známa švédska kozmetická firma prednedávnom predstavila voňavú novinku s názvom Love Potion Cherry on Top. Na predstavení sa to hemžilo známymi ženami a ujsť si to nenechala ani modelka Soňa Štefková.

Modelka je už tri roky mamou dcéry Lili a večer mimo domácich povinností jej padol celkom vhod. „Mám pocit, že odkedy mám dcérku, tak ma na tieto eventy baví chodiť ešte o niečo viac a naozaj si tú dospelácku dámsku spoločnosť veľmi užívam.“ A zdá sa, že to neprekáža ani jej manželovi Erikovi, pretože potom sa Soňa vracia domov zrelaxovaná a vytešená. „U nás platí, že šťastná žena – šťastná celá rodina,“ prezrádza s úsmevom modelka, ktorá aktuálne prežíva jedno z najkrajších období. Nebolo to tak ale vždy. „Mám pocit, že som vo svojom živote počúvala intuíciu a tak nejak sa to pekne poskladalo. Lebo nebol ten život vždy jednoduchý a ľahký a prešla som si rôznymi obdobiami, ale mám pocit, že teraz som v takej fáze, kedy moje rozhodnutia, ktoré som robila srdcom sa dostali do fázy, že sa úprimne teším a každé ráno ďakujem za život, ktorý mám,“ nešetrí úprimnosťou.

A s úsmevom na tvári prišla Soňa aj na akciu, kde sa objavila v zvodnej, priehľadnej čipke. Čo na to jej manžel?Za úspechom ich vzťahu však vidí Soňa nielen dôveru, ale najmä absolútnu otvorenosť a to aj v témach, ktoré možno dvojici nie sú celkom príjemné. My sme sa však vrátili k príjemnejším témam a keďže Soňa je nádherná žena, boli sme zvedaví, čo nesmie chýbať v jej kabelke či kúpeľni.

