Speváčka Petra Janů: Pokus o samovraždu kvôli nešťastnej láske! Skončila v blázinci

Petra Janů sa narodila 19.11.1952, pričom jej pravé meno je Jana Petrů. Rehodenie mien vymyslel Jirka Suchý z praktických dôvodov. Jedna speváčka s rovnakým menom (i keď pre ňu pseudonymom) v divadle Semafor už bola, tak aby si ich neplietli.

Krátko, asi 8 mesiacov po Petrinom narodení sa rodičia rozviedli. Zobrala si ju teda babička, ktorá bola pomerne mladá. „Mama ma mala ani nie v osemnástke, takže babička mala okolo štyridsiatky,“ priznala Petra pre Idnes.cz s tým, že život u babičky bol najlepším obdobím, ktoré zažila. Mama mala v novom manželstve dvoch synov, takže potom si Petru zobrala späť. „Zistila totiž, že by ma mohla využiť ako opatrovateľku,“ spomína Petra. Akonáhle dovŕšila dvadsať rokov, tak od mamy odišla a postavila sa na vlastné nohy.

Od roku 1972 vystupovala v divadle Semafor. O 4 roky neskôr ho opustila, pretože sa zoznámila s dvojicou Ota Petřina a Zdeněk Rytíř, ktorí zháňali rockovú speváčku. So skupinou Pro-rock vydala v roku 1977 svoj prvý album Motorest. Zoznámila sa s Michalom Zelenkom, ktorý sa stal jej manažérom. Práve on jej hneď na začiatku povedal, že je tučná a škaredá. „Keď sa na mňa prišiel pozrieť do Semaforu, povedal, že keď zatvorí oči, tak je to dobré,“ povedala Petra. Zelenka vtedy tvoril program pre Karla Černocha, kam potreboval nejakého hosťa, ktorého nikto nepozná. Natrafil na Petru, pre ktorú bol Karel Černoch ikona, tak si pľacli. „Vyzerala som príšerne, chovala sa príšerne, proste taký malý ´spratek´. Takže si ma manažér vzal do parády. A spočiatku som ho za to úplne nenávidela,“ priznáva Petra, ktorá sa zaňho 11.11. 1978 vydala a žili spolu 35 rokov. A keby jej Michala nevzala zákerná rakovina, zrejme by boli spolu dodnes. Zomrel v roku 2011.

V roku 1987 skončila v ankete Zlatý slavík na druhom mieste. V roku 1980 vydala album Exploduj! a Petra Janů sa stala ojedinelou rockerkou na českej hudobnej scéne. V roku 1987 sa stala prvýkrát Zlatým slávikom a tento úspech si zopakovala ešte dvakrát.

Keď bola ale mladá, kvôli neopätovanej láske si takmer vzala život. Bola prvýkrát zamilovaná a keď spievala na plese v Lomnici pod Popelkou, tak jej láska stála po pódiom s cudzím dievčaťom. Tancovali a bozkávali sa. „A ja som bola celkom na dne,“ zaspomínala si Petra na prvé životné sklamanie. Prestalo sa jej chcieť žiť a zjedla nejaké prášky. „Našla ma mama a nakoniec ma odviezli do blázninca,“ uviedla v rozhovore pre CNN Prima News. Pomerne rýchlo sa však spamätala a opäť sa postavila na nohy. Uvedomila si, že za to žiadny chlap nestojí.

V 90-tych rokoch sa preorientovala viac na muzikály (Bedári, Sen novic svätojánskej, Hamlet), zahrala si aj v dvoch filmoch (Koncert a Môj hriešny muž) a koncertovanie obmedzila. V roku 1996 získala výučný list v odbore kuchár-čašník. Voľné chvíle trávila s manželom na chalupe v Južných Čechách. V roku 2000 sa však vrátila na pódiá a obnovila spoluprácu s Petrom Jandom a Otom Petřinom. V roku 2012 vrámci svojej 60-ky vydala 3CD kompiláciou Má pouť-Zlatá kolekce, ktorá mapuje jej 40-ročnú spevácku dráhu.

Keď oslavovala 50 rokov na hudobnej scéne, s režisérom Zdeňkom Gawlikom nakrútila pekný dokument Petra Janů - Jedeme dál. Žiadne veľké oslavy sa však nekonali. Dôvodov, prečo neorganizovala narodeninovú párty, bolo však viac. „Narodeninové žúry nie sú k ničomu inému, než k tomu, že sa tam všetci opijú, pohádajú a potom vás nakoniec ohovoria. Vždy to tak končí,” tvrdila pred dvoma rokmi. A zdá sa, že by ani nemala veľmi koho pozvať, kamarátov v šoubiznise totiž veľa nemá. „Spočítala by som ich na jednej ruke. A Pilarka so Špinarkou mi umreli, takže čo sa týka kamošiek, som vlastne sama,” priznala a svoju vtedajšiu 70-ku i 50 rokov na hudobnej scéne oslávila sériou koncertov. Ten najväčší sa konal v pražskej Lucerne.