Ani BITKA ju od neho neodradila: Britney oslavovala Valentína so ZLOČINCOM... Rande aj s deťmi!

LOS ANGELES - Po rozvode s exmanželom Samom Britney Spears oficiálne žiadneho nového partnera verejnosti nepredstavila. Už 2 roky sa však stretáva s odsúdeným zločincom Paulom Solizom, ktorého si pôvodne najala na údržbárske práce. Minulý rok sa dokonca pobili a musela zasahovať sanitka. No ani to ju od neho neodradilo... Valentína trávili spolu!

Keď sa Britney Spears dala s Paulom Solizom dokopy, jej okolie nebolo nadšené. Ukázalo sa totiž, že muž, ktorého si pôvodne najala na upratovanie záchodov, je odsúdený kriminálnik. Na svojom konte má priestupky ako rušenie nočného pokoja či šoférovanie bez dokladov, ale aj "minimálne jeden trestný čin".

V decembri 2022 bol odsúdený za držbu zbrane a o rok neskôr stál pred súdom za porušenie podmienky. A v máji minulého roka sa obavy speváčkinych blízkych naplnili. Dvojica sa počas návštevy luxusného hotela Chateau Marmont pobila, dokonca musela byť privolaná aj záchranka, ktorá ratovala zranenú Britney.

No ani to ju od Paula neodradilo. Paparazzi dvojicu nafotili počas Valentína, ako sa spoločne so Solizovymi deťmi vybrali na "výlet". Najprv si to namierili do obľúbeného fast foodu a neskôr sa údržbár zastavil po kvety, ktoré boli zrejme valentínskym darčekom pre Spears. V aute sa rozprávali a smiali sa. No a podľa zahraničných médií sa stretli aj minulý týždeň.

