Britney Spears SPADLA zo schodov: Vážne zranenie!

LOS ANGELES - Popová hviezda Britney Spears (42) opäť prekvapila fanúšikov – tentoraz však nie novou choreografiou, ale nepríjemným zranením. Speváčka priznala, že spadla zo schodov u kamarátky a vážne si poranila koleno.
Na Instagrame zverejnila ďalšie zo svojich typických tanečných videí, v ktorom má na sebe ružové minišaty s hlbokým výstrihom a biele bezprstové rukavice. Napriek tomu, že má koleno zafixované obväzom, Britney sa s úsmevom krúti do rytmu a akoby nič sa tancu nevzdáva.
V popise videa vysvetlila, že jej synovia Sean a Jayden sa vrátili na Havaj, a tanec je pre ňu spôsob, ako vyjadriť emócie a „modliť sa cez umenie“. Potom fanúšikov zaskočila nečakanou vetou: „Spadla som zo schodov u kamarátky... bolo to hrozné. Koleno mi občas vyskočí, neviem, či je zlomené, ale momentálne je späť na mieste! Ďakujem ti, Bože!“
Speváčka dodala, že sa snaží byť lepším človekom a nepotrebuje ľútosť, pretože má okolo seba dobrých ľudí a podporu. Britney jednoducho dokazuje, že ju nič nezastaví – ani zranenie! Fanúšikovia jej v komentároch želajú skoré uzdravenie, no zároveň ju chvália za to, že aj v bolesti nestráca svoj typický úsmev a energiu.
