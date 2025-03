Britney Spears OPÄŤ so synom Jaydenom (18): Zverejnila VIDEO... Je to CHORÉ!

(Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Britney Spears (43) je mamou dvoch synov, no v posledných rokoch veľmi v kontakte neboli. Jaydena Jamesa (18) a Seana Prestona (19) totiž vychováva otec Kevin Federline (46) a v roku 2023 sa presťahovali na Havaj. Zdá sa však, že s mladším sa opäť zbližuje. Zverejnila VIDEO zo spoločného stretnutia a... Je to choré!

Hoci v minulosti bola Britney Spears popovou princeznou a dobýjala rebríčky hitparád po celom svete, dnes sa oveľa viac hovorí o jej instagramových videách, ktoré zachytávajú jej polonahé tance. Či o rozvode so Samom Asharim, ku ktorému došlo v roku 2024, len 14 mesiacov po svadbe. No a zatiaľ čo ona plnila stránky médií, jej synovia žili v ústraní so svojim otcom Kevinom Federlinom.

Rodina sa v roku 2023 dokonca presťahovala na Havaj, a tak sa kontakt Jaydena Jamesa a Seana Prestona s mamou úplne zminimalizoval. Ich vzťah sa opäť obnovil na Štedrý deň minulého roka. Speváčka sa tým pochválila na sociálnych sieťach a sviatky označila za najkrajšie svojho života. No a odkedy sa Jayden presťahoval späť do Kalifornie, ich kontakt je oveľa častejší.

Aj v týchto dňoch sa pochválila videom mladšieho syna u seba doma. Jayden hral na klavíri a hrdá Britney nenachádzala od údivu slová. Kým ho natáčala, opakovala: „so sick“, čo v doslovnom preklade znamená "také choré", je však zjavné, že tým len vyjadrovala svoje nadšenie. Svedčí o tom aj jej popis k nahrávke: „Wau, wau, wau!!!“

Ďalej zverejnila ďalší príspevok, v ktorom Jayden zjavne rapuje. „Je to génius a ja som z neho v úžase! Nemôžem uveriť, že je môj! Úprimne som sa zľakla, že to nie je normálne!“ dodala hrdá mamička.