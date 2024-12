Nicole Kidman odhalila SÚKROMIE: Kvôli vianočnej tradícii sa musela ospravedlniť susedom!

Nicole Kidman. (Zdroj: SITA)

SYDNEY - Vyzerá to tak, že Nicole Kidman (57) miluje vianočné sviatky a plánuje si ich užiť tak, ako sa patrí. Nezabúda na dekorácie, ktoré vytvoria tú pravú vianočnú atmosféru, no vyžiadalo si to svoju krutú daň! Práve pre svoju lásku k svetielkam sa musela slávna herečka ospravedlniť svojim susedom.