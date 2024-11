Kašle na pretvárku: Nicole Kidman odhalila svoju najcitlivejšiu stránku, o ktorej vie málokto!

Nicole Kidman. (Zdroj: SITA)

Jedna z najslávnejších herečiek na svete išla s kožou na trh a úplne sa otvorila. Zatiaľ čo mnohí si citlivé veci nechávajú pre seba, ona to už zrejme nemohla dlho udržať v sebe, a tak úprimne prehovorila o tom, ako sa často zvykne prebúdzať s plačom a lapaním po dychu. Môže za to jeden srdcervúci dôvod.

Ikonická herečka má na konte najnovší film Babygirl, v ktorom si zahrala staršiu ženu, ktorá má pomer s mladším zamestnancom. Hoci sa zdá, že v kariére sa jej darí a žne jeden úspech za druhým, o čom svedčí ocenenie Coppa Volpi za najlepšiu herečku v spomínanom filme na tohtoročnom filmovom festivale v Benátkach, súkromný život nemá až taký ružový.

V nedávnom rozhovore sa Nicole Kidman zamýšľala nad rodinou a tým, čo ju za posledné obdobie postihlo. Ako sa sama priznala, jej emócie sa čoraz viac dostávajú na povrch. Často tieto dni premýšľa nad životom.

„Život vás dokáže poriadne zasiahnuť,“ povedala 57-ročná herečka pre magazín GQ. „Strata rodičov, výchova detí, manželstvo, všetky tieto veci z vás spravia citlivého človeka. Všetkým som si prežila. Život je cesta."

Oscarová herečka má dcéru Bellu (31) a syna Connora (29) s bývalým manželom a hercom Tomom Cruisom. S terajším manželom Keithom Urbanom (57) zase vychováva dcéry Sunday Rose (16) a Faith Margaret (13).

„Ani neviete ako, ako z plnej sily vás to dostane. Zrazu sa zobudíte o 3:00 na to, ako plačete a lapáte po dychu.. Aj mňa sa to týka," povedala úprimne herečka, ktorej mama zomrela v septembri tohto roku, čo prinútilo Nicole predčasne opustiť filmový festival v Benátkach a vrátiť sa do Austrálie.

Už vtedy sa vyjadrila, v akom je šoku, a že sa musí vrátiť k rodine. Spomínanú cenu, ktorú získala by podľa jej slov dala zosnulej mame, ktorá ju vyformovala do podoby, akou je teraz. Ako dodala, jej srdce je zlomené.