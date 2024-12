Slávna herečka priznala PIKOŠKU: Pred 60-kou si užíva titul SEXUÁLNEJ bohyne!

Nicole Kidman. (Zdroj: SITA)

Filmová hviezda počas svojej kariéry nakrútila množstvo dráždivých sexuálnych scén. Najnovšie má za sebou romancu s mladším kolegom v úlohe generálnej riaditeľky.

Legenda filmového plátna priznala, že sa v tejto úlohe cítila „úchvatne“. „Mnohokrát sú ženy v určitom období svojej kariéry zavrhnuté ako sexuálne bytosti. Takže bolo naozaj krásne byť videná takýmto spôsobom,“ uviedla pre magazín The Hollywood Reporter.

„Moja postava sa dostala do štádia, kedy získala všetku moc, no zároveň si nie je istá, kto je, čo chce, po čom túži, hoci sa zdá, že to všetko má. Je veľa žien, ktoré si povedia, že majú deti, aj svojho manžela, no pýtajú sa samých seba, čo skutočne chcú a po čom naozaj túžia, a či naozaj musia predstierať, že sú niekým iným, aby ich ľudia milovali," pokračovala herečka.

Ako ďalej Nicole Kidman dodala, „Babygirl" je film, pri ktorom sa mnohí uvoľnia, uviedol Dailymail. Zároveň priznáva, že podľa niektorých ľudí ide o najznepokojujúcejší film, aký kedy videli. Herečka si úlohu v trileri veľmi obľúbila, môže za to sexualita, ktorá z nej sršala a taktiež pocit „nebezpečenstva a surovosti". Scenár k filmu totiž nebol napísaný pred dvadsiatničku ani dokonca pre tridsiatničku.

Hoci nie je veľký extrovert, zaujíma ju skúmanie vecí týkajúcich sa prežívania rôznych typov orgazmov. Zdá sa, že úloha vo filme jej veľmi sadla, ako aj jhereckému kolegovi, hercovi Harrisonovi Dickinsonovi (28), ktorý si zahral jej spolupracovníka, s ktorým bude mať aféru.

Herec prezradil, že obaja mali k dispozícii koordinátorku intimity, ktorá im pomáhala prelomiť bariéry a viac sa uvoľniť pred kamerou. Pochválil Nicole, že je to „najpríjemnejšia umelkyňa, s ktorou sa dá pracovať“. „Ona udáva tón na scéne a vďaka nej je tak ľahké byť zraniteľný a vtipný, pretože je taká odvážna," povedal herec.

Nicole dokonca prezradila pikošku, že pri natáčaní filmu bola taká vzrušená, že v jednom momente musela nakrúcanie prerušiť. No nastali tiež chvíle, keď si hovorila, že už má toho dosť, a že už nechce dosiahnuť orgazmus.