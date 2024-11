Bezsenné noci otecka Aleca Baldwina? STRHANÝ a UNAVENÝ... Dcérka mu dáva zjavne zabrať!

Americký herec Alec Baldwin. (Zdroj: twitter.com/Fox News Pakistan)

NEW YORK - Hviezdny Alec Baldwdin (66) patrí k najplodnejším hercom Hollywoodu. Má 8 detí, z toho najmladšie má len 2 roky. No a práve to mu zjavne dáva poriadne zabrať. Paparazzi ho totiž nafotili strhaného a zjavne unaveného!