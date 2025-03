Emotívne slová manželky Aleca Baldwina: Po zastrelení kameramanky chcel spáchať samovraždu!

Alec Baldwin, Hilaria Baldwin (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Fanúšikovia amerického herca Aleca Baldwina (66) sa dočkali reality šou The Baldwins, v ktorej vystupuje on a aj jeho rodina. V najnovšej epizóde sa však jeho manželka Hilaria (41) vrátila k tragédii, pri ktorej umelec počas natáčania zastrelil kameramanku Halynu Hutchins. Po nej mal Baldwin podľa jej slov dokonca uvažovať o samovražde.

Počas minulého roka sa herec dozvedel rozsudok v prípade zastrelenej kameramanky Halyny Hutchins. Tá zomrela počas natáčanie filmu Rust, pričom zbraň držal v osudnom momente v rukách práve Baldwin.

Táto tragická udalosť opäť ožila v reality šou The Baldwins, ktorá sa sústredí na to, ako to vyzeralo v jeho rodine po tomto osudnom momente. V poslednej časti jeho manželka Hilaria opísala, aký to malo na umelca vplyv a že dokonca uvažoval o samovražde.

„Našla som naše spoločné správy, ktoré sme mali deň po tej tragédii. Povedal, že sa chce zabiť. Cíti vinu za to, že prežil. Bol v situácii, ktorú si vie len málokto predstaviť. Prial by si, aby to bol on. V sekunde by si ich miesta vymenil. Toto ovplyvnilo jeho celkové a hlavne mentálne zdravie. V posledných rokoch začal mať problémy so srdcom. Viackrát kvôli tomu musel byť hospitalizovaný," uviedla herečka podľa New York Post.

