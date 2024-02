Krásna manželka známeho porotcu: OBROVSKÁ JAZVA na hlave... Som vďačná, že žijem!

Derek Hough a Hayley Erbert (Zdroj: profimedia.sk)

V decembri sme vás na Topkách informovali o tom, že manželka Dereka Hougha má vážne zdravotné problémy. Tie si vyžiadali dve náročné operácie hlavy, ktoré našťastie dopadli dobre.

O svojom stave komunikuje Erbert aj s fanúšikmi. S tými sa najnovšie na svojom profile na sociálnej sieti Instagram podelila o video, v ktorom prehovorila o svojej náročnej rekonvalescencii. Zároveň ukázala aj jazvu, ktorá jej zostala po operácii.

„Bola to náročná cesta. Za posledné 2 mesiace sa toho stalo naozaj veľa. Stále mám dobré, ale aj veľmi zlé dni. Ale každým dňom sa to zlepšuje. Každý deň vidím progres, čo ma veľmi teší. Takisto mi to dalo úplne nový pohľad na život. Som veľmi vďačná, že som nažive," povedala Erbert.

„Bolo to šialené. Musím však povedať, že táto žena je úžasná. Jej prijatie a akceptácia celej situácie bola úžasné. Bola veľmi silná a je skutočným zázrakom. Bolo to neuveriteľná a je stále na dlhej ceste," doplnil ju porotca.