PRIESKUM Markíza, Expres a Nový Čas sú naďalej najpopulárnejšie slovenské médiá

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Denník Nový Čas, týždenník Plus 7 dní, dvojtýždenník TV Max, mesačník Emma, Rádio Expres a televízia Markíza patrili vo štvrtom kvartáli 2023 a prvom kvartáli 2024 medzi najpreferovanejšie slovenské médiá. Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu Market & Media & Lifestyle, ktorý realizuje spoločnosť Median SK. TASR ich poskytla zástupkyňa spoločnosti Linda Kleinertová. Zber dát sa uskutočnil od 18. septembra do 17. decembra 2023 a od 8. januára do 31. marca 2024 na vzorke 4167 respondentov.