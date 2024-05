Jožo Ráž a Ján Baláž (Zdroj: Ján Zemiar)

Elán vydal do roku 2019 skvelých 15 štúdiových albumov. Ten posledný sa volá Najvyšší čas. Odvtedy si dali od tvorenia a živých vystúpení pauzu. O ich koncerty je však stále záujem. "Nejak sa nám už zosmutnilo, tak sme sa rozhodli, že hráme. My sa tešíme veľmi", hodnotí Jožo Ráž a dodáva, že v súlade s názvom kapely ešte stále majú elán. A čo ich drží vo forme? "Trikrát týždenne trénujem s terapeutom, aby som vedel chodiť a aby som bol vo forme no a snažím sa relatívne zdravo žiť. Okrem ten whiskey a cigár nemám žiadnu negatívnu vlastnosť...", priznáva Ráž. Jano Baláž si dá cigaru výnimočne a zriedka, pýšiť sa však môže niečím oveľa dôležitejším: "Vo svojom veku neberiem žiadny liek. Som spokojný so svojím zdravím," neskrýva radosť.

Na koncertoch sa skupina predstaví už aj so svojím novým členom. „Vašo Patejdl je v Eláne nenahraditeľný, vždy v Eláne bude a zostane. Potrebujeme niekoho, kto bude hrať na klávesy. Živé ruky, ktoré zahrajú jeho party, keďže my hráme zásadne len naživo. Prizvali sme teda do kapely nového člena, Pavla Bartovica,“ povedal Jano Baláž.

Bohémsky dôchodok Joža Ráža: Drahé cigary, whisky každý deň a ODBORNÁ POMOC 3-krát týždenne! (Zdroj: NL/TH)

O veľkej popularite hitov legendárnej skupiny svedčí fakt, že v priebehu pár mesiacov sa im podarilo viac ako rok pred termínom dvakrát za sebou vypredať Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave a dvakrát pražskú O2 arénu. V Prahe odohrajú koncerty Elán 70 a Elán 70 pre Vaša, potom sa presunú do Bratislavy, kde k týmto dvom koncertom pridajú aj špeciálny koncert Elán 70 Rock Symphony.

Do Prahy sa vracajú 7. februára 2025, aby aj českému publiku odohrali koncert so symfonickým sprievodom. „Každý koncert bude trochu iný, ale vždy to bude Elán,“ dodal líder Jožo Ráž.