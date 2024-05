Obrovská rodinná tragédia: Chlapec zavraždil svojich rodičov a sestru, vedľa mŕtvol sa ešte naobedoval

Igor Gomes (vpravo) vyvraždil svoju rodinu. (Zdroj: Facebook)

Vyšetrovateľov vraj prekvapilo, keď si pred nich Igor Gomes (16) sadol a ľahostajne rozprával o svojich krutých činoch. Pohádal sa s rodičmi, načo mu zobrali mobil aj notebook a urazili ho ako „povaľača“. Tínedžer zo São Paula potom zabil celú svoju rodinu.

Z pomsty Gomes zastrelil svojho otca pištoľou, keď bol v kuchyni otočený chrbtom. Jeho matka v tom čase nebola doma - jeho sestra, tiež 16-ročná, bola. Pokúsila sa ujsť na vyššie poschodie. Igor Gomes ju následne strelil do tváre.

Telo matky bodol nožom do chrbta

Akoby sa nič nestalo, Gomes strávil zvyšok dňa v telocvični a obedoval vedľa mŕtvol, ktoré nahromadil v kuchyni. Keď sa jeho matka večer vrátila domov, 16-ročný mladík ju už čakal v garáži. Spolu vbehli do kuchyne, kde zastrelil aj ju.

Nasledujúce dva dni podľa vlastných vyjadrení strávil normálne – opäť išiel do posilňovne a venoval sa iným športom. Nožom do chrbta bodol aj telo svojej matky. Prečo to urobil, zostáva nejasné.

(Zdroj: Instagram)

"Urobil by som to znova"

Keďže na druhý deň okolo tiel jeho rodiny lietalo viac múch, prihlásil sa na polícii sám.

Zatknutie ho však prekvapilo – a tak vo svojom priznaní uviedol, že „by to urobil znova“. Tieto faktory spustili poplach na miestnej polícii – tá teraz zisťuje, či by tínedžer mal byť prijatý do psychiatrického ústavu.