Desivá nočná mora: VIDEO Iba 18-ročný mladík zaživa pochoval dôchodcu, o život bojoval neuveriteľné štyri dni!

62-ročného dôchodcu sa polícii podarilo nájsť po neuveriteľných štyroch dňoch (Zdroj: Facebook/Poliția Republicii Moldova)

Polícia začula zúfale prosby o pomoc až po neuveriteľných štyroch dňoch v momente, keď prebiehala prehliadka domu podozrivého. 18-ročný mladík najskôr zabil dôchodkyňu a potom sa rozhodol „zbaviť sa“ aj jej muža. Keď policajti začuli nárek, okamžite vzali do rúk lopatu a začali kopať. Pod kopou hliny objavili skrytú malú pivnicu v ktorej sa nachádzal muž, informoval britský Daily Mail. Policajné zábery dokazujú tento šokujúci moment.

Mal poranený krk, ale bol pri vedomí a z pivnice ho vytiahli. Podľa dostupných informácií sa tam mal nachádzať neuveriteľné štyri dni. Vzhľadom k malej miestnosti mal dostatok kyslíka, pretože za iných okolností by muž pod kopou hliny štyri dni určite neprežil. Podľa výpovede dôchodcu ho najskôr podozrivý, ktorý mal byť príbuzný oboch dôchodcov napadol nožom a po hádke ho mal strčiť do pivnice a zakopať. Mladík bol vzatý do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí až doživotie.