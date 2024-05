Slovenčinu u nich počuť málo: Tina sa s dcérou rozpráva po ANGLICKY... Toto je dôvod!

Tina s dcérou Aničkou (Zdroj: Matúš Zeťák)

Dlhé týždne sme Tinu mohli vidieť zvŕtať sa na tanečnom parkete. Teraz si spolu s deťmi išla oddýchnuť na dovolenku na Tenerife. Popri všetkých pracovných povinnostiach, musí spĺňať aj tie mamičkovské. Vychováva syna Lea (11), ktorého má s futbalistom Richardom Lásikom a dcérku Aničku (9), ktorú má zo vzťahu so Separom. Jej ratolesti jej robia každodennú radosť. Speváčka sa na Instagrame najnovšie podelila o zaujímavosť z ich súkromného života. Ako priznala, s Aničkou sa doma rozprávajú po anglicky.

„Prečo spolu hovoríme anglicky? Lebo ju to baví. Ona strihne v sekunde do angličtiny a ja sa bez otázok len pridám. Hovorí stále plynulejšie a zväčšuje slovnú zásobu. nenútim ju, takto sa jej to páči... Hlavné je, že komunikuje sama s čašníkmi, recepčnými, s hocikým, objedná si, vypýta si, a to je pointa... Mnohí z nás sa drtili anglickú gramatiku v škole, ale potom sme si v zahraničí spotení ledva vypýtali hranolky v stánku, lebo sme nekonverzovali v teréne a hanbili sme sa, áno, aj moja story,“ napísala otvorene Tina.

Tina s dcérkou (Zdroj: Ján Zemiar)