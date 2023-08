Desivý zážitok známeho speváka: Trauma a jazvy!

Barry Gibb (Zdroj: Eagle Rock Entertainment)

Barry Gibb sa narodil 1. septembra 1946 v meste Douglas na ostrove Man. Po ňom prišli 22. decembra 1949 na svet dvojčatá Maurice a Robin, štvrtý syn Andy sa narodil takmer s deväťročným odstupom 5. marca 1958.

Trojica mladších súrodencov už, bohužiaľ, nie je medzi nami. Maurice zomrel 12. januára 2003, druhý z dvojičiek Robin 20. mája 2012. Najmladší z bratov Andy, ktorý bol úspešný na sólovej dráhe v Spojených štátoch, zomrel veľmi mladý už vo veku 30 rokov 10. marca 1988.

Bee Gees (Zdroj: SITA)

Samotný Barry už ako dvojročný strávil dlhé týždne v nemocnici. Prevrátil totiž na seba hrniec s vriacou vodou a spôsobil si obrovské poškodenie kože. „V tých dňoch nebola medicína na takej úrovni, že by škaredo popáleným ľuďom transplantovali pokožku. Bolo to naozaj obzvlášť zlé obarenie a v istom momente som mal tak 20 minút na prežitie,” prezradil neskôr hudobník.

Ako po rokoch priznal, trauma bola taká silná, že táto udalosť sa vymazala z jeho pamäti. „Myšlienka, že som bol popálený, tam niekde je, ale nemám o tom vedomosť. Mám jazvy, ale nemám informácie,” uviedol.

Barry a jeho bratia to nemali v mladosti vôbec ľahké. Ostrov Man v druhej polovici 40. rokov veľa pracovných príležitostí nenúkal. Otec Hugh nemal stálu prácu, a tak sa rodina Gibbovcov presťahovala do Manchestru. Hudobné základy dostali synovia priamo v rodine, otec Hugh Gibb mal zamlada svoju skupinu, v ktorej hral na bicích nástrojoch. Trojica bratov pod vedením otca vystúpila už v roku 1956 na súťaži detských talentov v Gaumont Theatre v Manchestri. Otec im dal názov Blue Cats.

Robin Gibb, Barry Gibb a Maurice Gibb (Zdroj: Polygram Entertainment)

V roku 1958, za vidinou väčšieho zárobku, sa rodina Gibbovcov odsťahovala do Austrálie, do mesta Brisbane. Trojica bratov Barry, Maurice a Robin sa v ešte v roku 1958 opäť zúčastnila miestnej súťaže talentov, vyhrali ju a s prvými pesničkami sa objavili prvýkrát na rozhlasovej stanici BTQ 7. Po týchto prvých úspechoch sa dostali do klubu Beachcomber na západnom pobreží. Tam vystupovali takmer celý rok. Ich popularita rástla a v roku 1960 už mali raz týždenne vlastnú 30-minútovú televíznu šou.

Po týchto skúsenostiach sa dostali v lete roku 1963 do Sydney, aby nahrali svoju prvú platňu. Mala názov Three Kisses Of Love a dostala sa do austrálskej hitparády. Barry mal 16, Maurice a Robin mali o dva roky menej.

Prvýkrát viedli austrálsku hitparádu so skladbou Wine And Women. Najväčším austrálskym hitom skupiny Bee Gees bola skladba Spicks And Specks, ktorá sa dostala na prvé miesto u protinožcov v januári 1967. Mesiac nato sa rodina Gibbovcov sťahuje späť do Anglicka. To už chlapci zvaní Bee Gees boli označení ako najlepšia skupina v Austrálii. Otec Hugh Gibb chcel mať z chlapcov hviezdy a podľa neho iba Londýn bol tým správnym mestom pre slávnu hudobnú dráhu. Čas ukázal, že sa nemýlil.

Barry Gibb, Robin Gibb a Maurice Gibb (Zdroj: National Geographic)

V Londýne navštívil najprv Gibb senior manažéra skupiny Seekers, ktorá prišla rovnako z Austrálie a v roku 1967 už patrila v Albióne medzi úspešné skupiny. Manažér Seekers odmietol. Gibb senior hľadal ďalej, ozval sa producent, rodák z Austrálie Robert Stigwood. Prvý britský singel New York Mining Disaster 1941 sa v hitparáde Albiónu objavil ako novinka 6. mája 1967 a dostal sa na 15. miesto. V auguste 1967 vydali prvý album Bee Gees First a 16. septembra 1967 vyšiel ďalší singel Massachusetts. Pieseň viedla tri týždne anglický rebríček, predaj singlov prevýšil sumu 5 miliónov kópií a Bee Gees dostali prvú zlatú platňu.

Najväčší autorský podiel na skladbách mal dnešný oslávenec Barry Gibb. V anglickom singlovom rebríčku mali 28 skladieb, päť z nich na prvom mieste. V Spojených štátoch boli ešte lepší, v rebríčku mali 30 skladieb, deväť z nich na prvej pozícii. Vydali dvadsaťštyri štúdiových, dva live a deväť hitových kompilácií. Na koncertnom pódiu ich už neuvidíme, náhradou môže byť napríklad DVD s názvom One Night Only, na ktorom je záznam ich koncertu v Las Vegas.

Barry Gibb (Zdroj: National Geographic)