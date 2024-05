Letecká spoločnosť ponúkla nevšedný zážitok: Let pre nudistov, všetci museli ísť donaha! Šialená FOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MIAMI – Ľudí šokovala letecká spoločnosť, ktorá ponúkla cestujúcim nudistický zážitok. Unikátna letecká spoločnosť Castaways Travel uskutočnila len jeden let s názvom Naked Air v máji 2003. Mnohí však priznali, že by jej služby radi využili aj dnes.

S blížiacimi sa letnými mesiacmi, keď sa veľa rodín vydáva na slnečnú dovolenku, čoraz častejšie počúvame o cestovnej etikete. Na stránkach sociálnych sietí, ako sú Reddit a Facebook, môže byť aj dosť rozporuplnou témou. Jedna konkrétna letecká spoločnosť však zaujala veľmi uvoľnený postoj k cestovnej etikete. Letecká spoločnosť, ktorá spustila jednorazový let v roku 2003, ponúkla cestujúcim veľmi jedinečný zážitok – nudistický let. Jedinečný let medzi Miami a Cancúnom v Mexiku zorganizovala spoločnosť Castaways Travel a samozrejme si tým získala veľkú pozornosť médií. Pri štarte v máji 2003 sa Federálny úrad pre letectvo odmietol vyjadriť k tejto záležitosti, pretože uviedol, že nahé lietanie nie je bezpečnostným problémom.

Cestujúci museli zostať na letisku úplne oblečení, keď sa odbavovali a prechádzali bezpečnostnou kontrolou. Dokonca aj keď sa cestujúci pohodlne usadili v lietadle, museli zostať úplne oblečení a až keď lietadlo dosiahlo požadovanú výšku, mohli sa všetci vyzliecť. Pilot však musel zostať vždy úplne oblečený. Službu Naked Air mohlo využívať 90 cestujúcich, ktorí za túto výsadu zaplatili 499 dolárov (459,34 eur). Pravidelní cestujúci vedia, že v lietadlách býva aj poriadne chladno, preto sa v kabínach robili špeciálne opatrenia, aby sa v nich udržiavala prijateľná teplota. Všetci cestujúci dostali uterák, aby sa ich holý zadok nedotýkal sedadla. Oblečenie si odložili do horných košov alebo pod sedadlá, uvádza portál Unilad.

Počas letu sa nepodávali žiadne horúce nápoje, aby sa predišlo nebezpečným nehodám. Išlo jediný takýto let, a to aj napriek všetkej pozornosti, ktorú mu vtedy verejnosť venovala. V ľuďoch na sociálnych sieťach vyvolala táto udalosť zmiešané reakcie. Kým niektorí by podobnú službu uvítali aj v súčasnosti, iní sú rázne proti. „Ten zápach... fuj,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Nudisti nikdy nie sú ľudia, ktorých chcete vidieť nahých,“ pridal sa ďalší. „Ach jaj, dúfam, že sedadlá boli potom vyčistené (alebo spálené),“ dodal tretí.