Moderátorka spravodajstva ukázala svoje KRIVKY: Takto SEXI ju na obrazovke NEUVIDÍTE!

Lenka Ježová (Zdroj: Ján Zemiar)

Lenka Ježová sa prihovárala ľuďom 8 rokov z televízie TA3, neskôr prešla do Jojky. Ich moderátorskú a redaktorskú stoličku zdobí už skoro dva roky. „Vraciam sa tam, kde som začínala, kde som sa so spravodajčinou stretla po prvý raz, áno idem späť do Jojky,“ prezradila v tom čase. Diváci ju môžu vidieť hlavne na Joj24, kde má vždy seriózny postoj. Veď to patrí aj k jej práci.

Jojkárka je však aktívna aj na sociálnej sieti Instagram, kde odhaľuje čo-to zo svojho súkromia. Aktuálne si užíva oddych pri mori. No a pri tejto príležitosti zverejnila fotografiu v plavkovom vrchu a krátkych šortkách. Na zábere ukázala svoje krivky v plnej paráde. Takto ju veruže na obrazovke neuvidíte! „Zahájila som letnú dovolenkovú sezónu o trochu skôr,“ napísala k snímke. Moderátorka si aj trochu "uletela" a na istý čas zmenila imidž. Nechala si totiž spraviť boxerské copíky s ružovým kanekalonom. Tie si však bude musieť pred vysielaním dať dole.

(Zdroj: Instagram L.J.)