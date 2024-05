Toto sa stane s vaším telom, keď prestanete mať sex: Slová odborníčky vás poriadne zaskočia!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Aj keď sa vám môže zdať, že vaše telo prešlo veľkou zmenou, odkedy ste sa prestali pravidelne uspokojovať, veda hovorí, že to tak nie je. „Hoci sú známe fyzické, emocionálne a psychologické výhody zapojenia sa do sólovej alebo partnerskej sexuálnej aktivity (vrátane mimomanželského alebo nepenetračného sexu), neznamená to, že neexistujú negatívne dôsledky spojené s tým, že nie ste sexuálne aktívni,“ povedala Christine Rafeová, odborníčka na sex a vzťahy, pre portál Body+Soul. Môžete však zažiť to, čo odborníci nazývajú „dekondicionizácia“, čo v podstate znamená, že sa stávate menej pripravení na pohlavný styk.

„Rovnako ako môžete pociťovať zníženú sebadôveru, napätie svalov a celkovú dekondíciu z necvičenia, ľudia, ktorí nemali sex alebo ktorí prestali mať sex na dlhšie obdobie, môžu pociťovať dekondíciu na sexuálne aktivity a zistia, že majú napätie alebo bolesť svalov, ťažkosti s kontrolou ejakulácie a stratu dôvery v sexuálnu aktivitu,“ prezradila Rafeová, hoci zdôraznila, že nejde o dlhodobé biologické zmeny.

Výhody sexu

„Neexistuje žiadny podstatný výskum alebo dôkaz, ktorý by potvrdzoval, že niekto, kto sa rozhodne nemať sex alebo prestať mať sex, zaznamenal negatívne účinky na zdravie,“ hovorí odborníčka. Určite však existujú výhody pre tých, ktorí sa rozhodli pre sex. Pokiaľ ide o hormóny, chemické látky uvoľňované počas sexuálneho potešenia, či už sólo alebo s inými, zahŕňajú oxytocín, endorfíny, serotonín a dopamín. „Sú to naše šťastné/dobré chemické látky a môžu zlepšiť náladu a hladinu energie a zvýšiť motiváciu. Sexuálna aktivita a potešenie môžu pomôcť znížiť stres znížením hladiny kortizolu, ktorý môže ovplyvniť náladu a imunitný systém,“ priblížila Rafeová.

Pokiaľ ide o vzťahy, pre mnohých je sex dôležitou súčasťou pestovania intimity a blízkosti s partnerom alebo partnermi, čo má ďalšie účinky, vďaka ktorým sa cítite dobre. „Jednou z oblastí, ktorá je podložená výskumom, je súvislosť medzi vyššou frekvenciou ejakulácie v dospelosti a nižším výskytom rakoviny prostaty u osôb s penisom, ktorá sa všeobecne zaznamenáva v neskoršom veku,“ uviedla odborníčka. Dobrou správou však je, že hoci sex vyvoláva mnohé z týchto chemických reakcií a môže byť príčinou ejakulácie, existujú aj iné spôsoby, ktorými môžete podporiť fyzické, vzťahové a psychické zdravie bez toho, aby ste mali sex.

Ako využívať výhody sexu aj bez sexu

To, že nemáte sexuálne potešenie, neznamená, že nemôžete zažiť rovnaké výhody týchto chemických látok ako niekto, kto sa venuje sexuálnej aktivite. Pokiaľ ide o hormóny šťastia, produkciu týchto chemických látok môžete podporiť množstvom iných aktivít, ako je pohyb, tanec, masáž, meditácia, spev, počúvanie hudby či smiech. Tieto hormóny môžete vytvárať aj prostredníctvom nesexuálneho spojenia, ktoré môže zahŕňať objatie, očný kontakt, držanie sa za ruky, zmysluplné rozhovory a pocit vypočutia.

Zatiaľ čo sexuálne potešenie a aktivita môžu znížiť stresový hormón kortizol, ktorý môže ovplyvniť náladu a imunitný systém, medzi ďalšie spôsoby, ako môžete znížiť kortizol, patrí meditácia, cvičenie, spánok, zdravé stravovanie a stanovenie hraníc. Medzitým ďalšími formami vzťahovej intimity môžu byť nesexuálne dotyky a náklonnosť, emocionálne spojenie a všetko, čo vo vás vzbudzuje pocit bezpečia zo strany druhej osoby.

Potešenie, nie nevyhnutnosť

Aj keď sa vám môže zdať, že menší počet sexuálnych aktivít je pre vaše telo a myseľ škodlivý, neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by to potvrdil. V skutočnosti je úplne normálne, že sa vaše libido s vekom mení. „Je veľmi pravdepodobné, že počas života budete zažívať výkyvy a zmeny v prežívaní túžby, vzrušenia a rozkoše, a to sa môže meniť týždenne, mesačne (najmä počas menštruácie) alebo progresívnejšie počas rôznych životných etáp vrátane puberty, dynamiky vzťahov, rodičovstva, menopauzy či vyššieho veku,“ prezradila Rafeová. Ak teda zažívate obdobie sucha, nemáte chuť na sex alebo nemáte s kým mať sex, nemáte sa čoho obávať. „Sex môže byť súčasťou zdravého životného štýlu, ale nie je nevyhnutný na to, aby ste boli zdraví,“ dodala odborníčka.