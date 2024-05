Americké clá na čínske elektromobily stavajú Európsku úniu do ťažkej pozície, myslí si Borell

Josep Borrell (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

BRUSEL - Plány USA, na prudké zvýšenie ciel na dovoz čínskych elektrických vozidiel (EV), "stavajú Európsku úniu (EÚ) do ťažkej pozície, pretože to pravdepodobne odkloní čínsky vývoz na európsky trh". Uviedol to vo štvrtok vo svojom blogovom príspevku vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.