Fiki Sulík vytiahol na nevestu Anet ŠPINU: 2 hodiny od zoznámenia sme J*BALI... Kráska REAGUJE!

Filip Sulík je jeden z tých mužov, ktorí si servítku pred ústa nekladú. Povedia všetko tak, ako si práve myslia. Inak to nebolo ani tentoraz, keď sa vyjadril k neveste Anet. Tá ešte prednedávnom bojovala o srdce ženícha Radka Urbanyaka, no ako potom vysvitlo, kráske nepadol do oka a zo šou dobrovoľne odstúpila. Mnohí diváci ju obdivovali za jej správanie, keďže zbytočne nevyvolávala ani konflikty ani drámy. Správala sa ako pravá dáma.

Sulíkov syn má však na ňu iný názor. Povedal o nej, že je ako morča. „Mňa nepriťahujú ženy, čo sú také, že... napríklad Anet z Ruže, tak ona bola celkom hot (sexi, pozn. red.), ale proste ona bola ako morča. Ja som s ňou bol vonku dávno už, pred dvomi rokmi,“ zaznelo v jeho vlogu s názvom Fikiunchained. Na to sa jej fanúšik opýtal, či bola naozaj vonku "s takým nímandom". „Hej, to bol sociálny experiment,“ vyjadrila sa. K Fikimu sa jej odpoveď dostala, aj keď ju pridávala do blízkych priateľov na Instagrame. No a nestačil sa diviť.

„To, že sme 2 hodiny od zoznámenia j*bali, bola súčasť experimentu?“ opýtal sa veľavravne. No a po tomto bol oheň na streche. Fiki rozpútal doslova vojnu. Anet si však zachovala chladnú hlavu a na jeho tvrdenie reagovala takto: „Ešte raz a naposledy pre všetkých menej chápavých ľudí, ktorí majú natoľko nezaujímavý život, že ich trápi, čo o mne kto povedal. Môžem vás ubezpečiť, že mňa to netrápi, je mi to úplne jedno. Viem, aká som, viem kto som, moji blízki to vedia, a to mi úplne stačí. Ja sa tu nebudem vôbec obhajovať a ani nikomu nič vysvetľovať."

Potom ešte dodala, že ju mrzí, že si nešťastní muži s narcistickou poruchou osobnosti vždy vyberajú dobré dievčatá, aby im poškodili meno. Fiki ešte neskončil a zverejňuje o nej ďalšie nelichotivé vyjadrenia. „Anet a kde bola tvoja intuícia a triezve uvažovanie, keď si svoje telo po dvoch hodinách odovzdala narcistickému k*k*tovi, čo z teba robí pi*u 2 roky neskôr?" či „A kde bola tvoja nekonečná múdrosť, keď si nechápala ako funguje sauna, plus si si nevedela uviazať plachtu?" uviedol Fiki.