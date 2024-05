Poplach na európskych plážach: Koho bodne táto jedovatá ryba, môže zomrieť

Jedovatá ryba krídlovec ohnivý (Zdroj: Getty Images)

So svojimi veľkolepými plutvami a výrazným pruhovaným vzorom vyzerá krídlovec ohnivý na fotografiách dobre. K morskému tvorovi by ste sa však rozhodne nemali približovať. Je to jedna z najjedovatejších rýb na svete.

Z rýb pôvodom z Indického oceánu sa kúpajúci v Európe väčšinou nemuseli báť. Ale vďaka klimatickým zmenám sa krídlovce v súčasnosti objavujú aj na pobrežiach Európy. Rakúsky zoológ Alexander Kotrschal v odbornom časopise „NeoBiota“ varuje: „Krídlovec sa teraz etabloval a úspešne rozšíril vo veľkej časti východného Stredomoria.“

Neurotoxín môže spôsobiť smrť

Ako uvádza web "Heute", ryby už boli údajne spozorované na pobreží Chorvátska, Sicílie, Sardínie, Malty a Španielska. Keďže podľa novín nemá takmer žiadnych prirodzených nepriateľov, predstavuje hrozbu pre tamojší ekosystém a pôvodné ryby.

Morský tvor má na chrbtovej, brušnej a chvostovej plutve 18 tŕňov. Všetky obsahujú neurotoxín, ktorý môže u ľudí spôsobiť bolesť, opuch, nevoľnosť, vracanie, dýchavičnosť či dokonca zástavu srdca. Ak sa k rybe dostanete príliš blízko, v najhoršom prípade riskujete smrť.

V prípade otravy ihneď vyhľadajte lekára

Morský tvor aspoň nie je nejako zvlášť agresívny. Svoje smrtiace ostne používa len na obranu. Cez deň sa nočné ryby radi ukrývajú aj v jaskyniach a na útesoch.

Ak dôjde k otrave, žihadlo treba ihneď odstrániť. Mali by ste tiež okamžite navštíviť lekára. Podľa „Heute“ by sa mohla vykonať „antitoxická liečba“, čím by sa predišlo komplikáciám. Ak nie je v blízkosti lekár, odporúča sa ponoriť postihnutú časť tela do horúcej vody aspoň na 30 minút. Tá by mala byť horúca, ako sa len dá zniesť, v rozsahu okolo 45 stupňov.