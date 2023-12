Americká hviezda sa pochválila novou láskou: Zbalila ZNÁMU ČEŠKU... FOTO ako dôkaz!!

(Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Americká speváčka Laura Pergolizzi (42) alias LP je v našich končinách známym menom. Na svojom konte má množstvo hitov, ktoré bodovali aj v slovenských hitparádach. No a aktuálne sa umelkyňa postarala o rozruch odtajnením novej lásky. Zbalila totiž známu Češku (25)... Zamilované FOTO ako dôkaz!

Speváčka LP, ktorá sa preslávila hitmi ako Lost on You, sa identifikuje ako rodovo neutrálna osoba. No čo sa týka lásky, záujíma sa o ženy. Poslednou jej verejne známou priateľkou bola krásna mexická herečka Julieta Grajales. A zdá sa, že krásne ženy majú na strapatú hviezdu jednoducho slabosť.

Aktuálne sa totiž americká speváčka na sociálnej sieti Instagram pochválila svojou novou láskou. A najmä Česi a Slováci zostali v šoku. 42-ročná hudobníčka totiž zbalila o 17 rokov mladšiu víťazku súťaže krásy Miss Českej republiky z roku 2018 Ivetu Maurerovú. Dôkazom je zamilovaná fotka, ktorú hviezda zverejnila na svojom profile.

„Šťastné sviatky a veľa lásky vám všetkým,“ napísala k záberu a označila aj krásnu Češku. No čo poviete, ako to šťastnému páru pristane?