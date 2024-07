Priateľka svetovej hviezdy v Karlovych Varoch: Ukazovala ZADOK v sieťke a... Prehovorila o SVADBE!

(Zdroj: Instagram LP)

KARLOVE VARY - Moderátorka Iveta Maurerová (25) už takmer rok chodí s americkou hudobnou hviezdou Laurou Pergolizzi, známou ako LP. Do Karlovych Varov prišla bez nej, no nahodená o to viac sexi. Ako prezradila, jej polovičke sa to tak páči a... Prehovorila aj o svadbe!

Iveta Maurerová je u našich západných susedov známym menom, pôsobí ako televízna moderátorka. Už zopár mesiacov ju však eviduje doslova celý svet. Dôvod? Začala randiť s americkou hudobnou hviezdou Laurou Pergolizzi, známu ako LP. Dvojica svoj vzťah oznámila počas vianočných sviatkov spoločnou fotkou na sociálnej sieti Instagram.

Aktuálne sa krásna blondínka objavila aj na filmovom festivale v Karlovych Varoch, kam dorazila bez svojej slávnej lásky. A provokovala tam odvážnym outfitom. Oblečené mala veľmi odvážny overal s priesvitnými nohavicami, ktoré odhaľovali jej zadok v sexi brazilkách. „No tak párty! A ja som rada extravagantná. LP sa páči, keď som takto výstredná a sexi,“ vysvetlila Iveta.

Svojim odvážnym outfitom však neplánovala nikoho baliť. „Zatiaľ žiadne pozvanie na rande, a aj keby prišlo, tak sa nie je o čom baviť. Našla som to, čo som celý život hľadala, som maximálne spokojná a viac nepotrebujem,“ povedala českému Blesku s tým, že o 11 dní odlieta za svojou láskou do Los Angeles. Dvojica vraj zatiaľ funguje na diaľku.

No berie to pozitívne a ak to tak raz budú cítiť, nasťahujú sa k sebe. Napriek tomu to však medzi nimi vyzerá vážne - Iveta dokonca hovorí o svadbe. „Úprimne dúfam, že to raz príde. Už keď som ju videla v štúdiu Snídaně, kde sme sa zoznámili, hovorila som, že to je moja budúca žena,“ dodala s tým, že tento pocit človek ucíti raz v živote a jej sa to stalo pri LP.