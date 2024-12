STRACH slávnej speváčky o partnerku: Známa Češka sa OTRÁVILA jedlom... Skončila v nemocnici!

Priateľka známej speváčky sa otrávila (Zdroj: Instagram IM)

Iveta Maurerová je známa česká modelká, ktorej sa pred rokom podarilo zbaliť slávnu speváčku LP, vlastným menom Laura Pergolizzi. Aktuálne prežíva americká hviezda chvíle plné strachu o svoju lásku. Kráska totiž skončila v nemocnici.

„Keď vám život proste povie, že máte zastaviť! A verte mi, že on to jednoducho nejak zariadi, keď sa nezastavíte na chvíľu sami. Tak som vám len chcela povedať, kašlite na všetko, čo ide cez vaše mantinely a nezabúdajte hlavne sami na seba!" napísala ku fotografii, kde má v ruke infúziu. O niekoľko dní na to prezradila, čo sa vlastne stalo.

„Veľmi vám všetkým ďakujem za vašu starosť! V nedeľu večer som dostala akútnu otravu jedlom. Ďakujem nemocnici Motol za okamžitú pomoc a skvelú starostlivosť. Ďakujem mojej láske a tiež mojim priateľom Janičke a Mišovi, že boli po celý čas so mnou ako najväčšia opora! Dnes už sa cítim oveľa lepšie a som späť v pracovnom procese!" vyjadrila sa.