Americká hviezda natáčala v Prahe klip: Vášnivé BOZKY so známou Slovenkou!

PRAHA - LP alebo vlastným menom Laura Pergolizzi (42) je svetoznámou speváčkou. Hviezda z USA sa v týchto dňoch nachádza u našich západných susedov, kde natáča videoklip. A poriadne sa tam odviazala. Bozkávala sa so známou Slovenkou (34)!

Reč je o muzikálovej herečke Radke Pavlovčinovej, ktorá síce pôsobí v susednom Česku, no je rodáčkou zo Slovenska. Speváčka si v minulosti zahrala už aj v klipe amerického rapera Kanyeho Westa. No a najnovšie si ju na spoluprácu vybrala samotná Laura Pergolizzi, známa ako LP.

Galéria fotiek () Zdroj: archív R.P.

„Bola som veľmi nervózna z náho prvého stretnutia, či sa jej budem páčiť, či som tá, ktorú hľadá. A aj ja som bola veľmi zvedavá, či ona je v skutočnosti tak kúzelná, ako pôsobí,“ vyjadrila sa pre český Blesk Pavlovčinová. A v klipe k piesni One Like You si Slovenka s americkou hviezdou strihla aj poriadne sexi scénu.

Dvojica sa tam vášnivo bozkáva. „Bola neuveriteľne priateľstá. Hovorili sme o Prahe, o jej cestách a koncertoch, o ľuďoch a medziľudských vzťahoch. Bolo to úžasné a mne prišlo, že ju poznám celý život,“ pochvaľovala si Radka a dodala: „Dokonca nás po natáčaní všetkých pozvala na drink.“ Spomínaný videoklip bude mať premiéru už zajtra o 18:00.