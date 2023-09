Legendárna Amy Winehouse (†27) by oslávila 40-tku: Emotívne slová exmanžela... Ľudia ma vinia z jej smrti!

Amy Winehouse (Zdroj: SITA/AP)

Včera si hudobný svet pripomínal deň, kedy by sa ikonická britská speváčka Amy Winehouse dožila okrúhlych 40-tych narodenín. Pri tejto príležitosti si britská televízia ITV pozvala do svojej rannej šou jej bývalého manžela Blakea Fielder-Civila.

Ten má podľa mnohých fanúšikov na smrti hudobníčky významný podiel. V minulosti totiž priznal, že to bol práve on, kto ju zoznámil s heroínom. Počas včerajšieho rozhovoru uviedol, že by dnes spravil takmer všetko inak.

(Zdroj: TASR)

„Je to smutné, ale chcel som povedať Amy všetko najlepšie. Je hrozné, že tu nie je. Myslím na ňu neustále, myslel som na ňu aj dnes ráno, keď som jej v duchu hovoril všetko najlepšie. Bola mojou najlepšou kamarátkou. Ak by sa niektoré veci neudiali, tak by to možno dopadlo inak. Všetko sa pre Amy udialo hrozne rýchlo, boli sme veľmi mladí," povedal Fielder-Civil.

„Jeden z dôvodov, prečo som dnes chcel hovoriť, je ten, že ma vinia z jej smrti. Je to v poriadku, nedokážem zmeniť to, čo si ľudia myslia. Ale musím prestať nosiť toto bremeno, ktoré ma ťaží viac ako 10 rokov. Som jediný človek, ktorému to dávajú za vinu a áno, spravil som obrovské chyby. Mal som po 20-tke a bol som závislý na drogách. Netušil som, ako s tým prestať a už vôbec som nevedel, ako zbaviť závislosti niekoho iného," doplnil jej bývalý manžel.