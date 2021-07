Smrť mladej speváčky (†27) rodinu neprekvapila: Bola to otázka času!

LONDÝN - Divoký životný štýl a závislosti... Talentovaná Amy Winehouse zomrela presne pred 10 rokmi. Jej strata rodinu nesmierne zabolela, ale ako uviedla samotná mama speváčky, bola to len otázka času.

Amy Jade Winehouse sa narodila 14. septembra 1983 v Londýne do židovskej rodiny lekárničky a taxikára. Rodičia sa čoskoro rozviedli. Počúvala od detstva hudbu a rada spievala. Už ako desaťročná si s najlepšou kamarátkou zo školy založila amatérske rapové duo Sweet ‚n‘ Sour, podľa vtedajšieho vzoru Salt-n-Pepa. Budúca speváčka bola od detstva rebelkou a problémovým dieťaťom. V škole naschvál vyrušovala na hodinách a provokovala učiteľov.

Ako dospievala, ťahalo ju to k hudbe čoraz viac. Hudobne ju ovplyvnili hviezdy ako Carole King, Prince či Madonna. Profesionálne sa začala venovať spevu od svojich 16-tich rokov, kedy podpísala svoju prvú zmluvu s hudobným vydavateľstvom. Už vtedy sa ako mladá skladateľka podpísala pod všetky texty určené na debutový album Frank, ktorý vyšiel v roku 2003. O tri roky neskôr vydala druhý album s názvom Back To Black, z ktorého zarezonovala skladba Rehab. Pozitívne ohlasy na album sa dostavili závratne rýchlo.

Zdroj: The Sun

Kritika jej hlas porovnávala s americkou soulovou speváčkou čiernej pleti Macy Gray, na rozdiel od nej bola však spájaná aj so škandálmi a konfliktmi so zákonom. V roku 2007 sa vydala za svojho priateľa Blaka Fielder-Civila. Závratná sláva, drogy a problémový manžel spôsobovali rýchly pád speváčkinej kariéry. Manželstvo dvojice trvalo iba krátko. Po sobáši ho sprevádzali početné búrlivé spory až do rozvodu o dva roky neskôr.

Na Grammy Awards 2008 získala Amy Winehouse ako hudobný nováčik 5 gramofónikov. Bohužiaľ sa na odovzdávanie cien nemohla dostaviť. Americké úrady jej nevydali vízum kvôli problémom s prevážaním marihuany.

Dôsledky užívania drog nenechali na seba dlho čakať. Vychudnutá a zničená Amy Winehouse sa dostala na kliniku, ktorá lieči drogové závislosti, kde ju poslala rodina aj s jej hudobným tímom. V sobotu 23. júla 2011 našiel v londýnskom dome mŕtvu speváčku bodyguard. Príčinou jej úmrtia bola konzumácia veľkého množstva alkoholu. Keď telo speváčky prevážali do márnice, jej matka Janis prezradila, že hoci ju dcérina náhla smrť prekvapila, „bola to len otázka času“.

Ešte v roku 2007 poskytla Amy rozhovor pre britský denník The Guardian. Na otázku: Z čoho máte v živote najväčší strach? odpovedala:„Zomrieť stará, alebo sa nestretnúť s Tonym Bennettom." So svojím idolom sa speváčka skutočne počas svojej kariéry stretla. Spoločný duet s Tonnym Bennettom naspievala v londýnskom štúdiu Abbey Road v marci 2011. Stalo sa tak len pár mesiacov pred jej smrťou.Duet bol jej poslednou nahrávkou.

Zdroj: SITA