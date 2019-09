Nechutná požiadavka: Amy Winehouse nemá pokoj ani po smrti!

Dnes by Amy Winehouse oslávila 36 rokov. No zomrela 23. júla 2011, necelé dva mesiace pred svojimi 28. narodeninami. Úmrtím vo veku 27 rokov sa zaradila do nešťastného Klubu 27 - toto pomenovanie zahŕňa hviezdy, ktoré zomreli v rovnakom veku ako ona, sú to napríklad Kurt Cobain, Jimmi Hendrix, Janis Joplin.

Brunetka mala obrovský talent a jej piesne si získali mnoho fanúšikov na celom svete. Už prvý album Frank získal obrovskú popularitu, s albumom Back to Black sa už mohla zaradiť medzi svetové idoly. Za jej úspechom stála hlavne pieseň Rehab, kde Amy opisovala, ako ju manažér chcel poslať na liečenie kvôli alkoholu.

Zdroj: SITA/AP

Bohužiaľ, práve závislosť sa jej stala osudnou. Winehouse holdovala aj drogám, vyšetrovanie jej smrti však potvrdilo predávkovanie alkoholom. Jej rodina tvrdila, že niekoľko týždňov pred svojou smrťou už speváčka nepila a chcela so svojimi démonmi bojovať. Ak je to pravda, zrejme sa jej náhle do cesty postavil nejaký problém, kvôli ktorému opäť siahla po alkohole a dopriala si poriadne množstvo.

Rodina Amy Winehouse si 23. júla so smútkom pripomenula výročie speváčkinej smrti. A potom prišla ďalšia rana! Jej exmanžel Blake Fielder-Civil chce podiel na dedičstve, hoci boli rozvedení už od roku 2009. V jednom rozhovore po jej smrti povedal, že ľutuje, že ju priviedol k heroínu, neskôr tvrdil, že istými závislosťami trpela už skôr, než ju stretol.

Zdroj: TASR

Podľa zahraničných médií bez hanby požaduje 1 milión libier (okolo 1 112 000 eur). Niektoré noviny dokonca prišli s tým, že okrem toho žiada aj akúsi rentu. Rodine speváčky podľa The Sun zdôvodnil svoju požiadavku tým, že podľa právnika je úplne relevantná, keďže počas ich vzťahu Amy vydala veľmi úspešné materiály.

Rodina je samozrejme touto požiadavkou zhnusená a rodičia, ktorí po Amy dedili, sú rozhodnutí nič mu nedávať. „Je to človek, ktorý minul veľa Aminých peňazí, kým boli spolu. Časť ich vzťahu strávil vo väzení a nepriniesol nič, len bolesť,” vyjadril sa rodinný známy. Blake dokonca dostal pri rozvode vysoké odškodné. „Povedať, že by bolo nevhodné, aby on profitoval z jej majetku, by bolo ešte dosť jemné,” dodal zástupca rodiny.