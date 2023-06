Blízki Britney Spears majú o ňu STRACH: Užíva PERVITÍN... Skončí ako Amy Winehouse!

Britney Spears dlhé roky bojovala o to, aby nebola pod kontrolou svojho otca Jamieho. Pod jeho poručníctvom bola dlhých 13 rokov. Aktuálne je slobodná, no jej najbližší si nemyslia, že svoj život má pod kontrolou. Práve naopak, obávajú sa, že skončí veľmi zle. Vyjadrili sa tak pre Daily Mail Saturday.

Konkrétne speváčkin exmanžel Kevin Federline a jej otec Jamie Spears majú podozrenie, že Britney berie drogy a boja sa, že by mohla zomrieť. „Obávam sa, že užíva pervitín - modlil som sa, aby to niekto zverejnil a aby sa zobudila,“ vyjadril sa 45-ročný tanečník. „Je to strašné. Je to matka mojich chlapcov,“ dodal Kevin.

Galéria fotiek (3) Kevin Federline a Britney Spears

Zdroj: SITA, ITV

Jej otec ju dokonca prirovnal k Amy Winehouse, ktorá v roku 2011 ako 27-ročná zomrela na otravu alkoholom po rokoch užívania návykových látok. „Britney môže zomrieť ako Amy,“ šokoval svojimi slovami Spears a poukázal aj na roky, keď ju mal pod kontrolou on. „Porovnajte si jej zdravotný stav vtedy a ako sa jej darí teraz,“ dodal.

Popová hviezda na verejné vyjadrenia jej blízkych nereagovala. No aj jej synovia Sean Preston a Jayden sa vyjadrili, že videli, ako do domu ich matky boli doručené drogy. „Zakaždým, keď zazvoní telefón, obávam sa, že prídu zdrvujúce správy,“ pokračoval Federline. „Nechcem, aby sa chlapci jedného rána zobudili a zistili, že sa ich matka predávkovala,“ dodal.