Známy spevák vystrašil svojich fanúšikov: Bojuje s vážnou chorobou... Ruší svoje koncerty!

Lewis Capaldi sa po niekoľkoročnej pauze vrátil do sveta hudby vo veľkom štýle. Jeho album Broken By Desire To Be Heavenly Sent vyšiel 19. mája a okamžite si získal srdcia väčšiny jeho verných fanúšikov.

Posledné roky však boli pre umelca veľmi náročné. Spevák totiž bojoval so zdravotnými problémami a doktori mu nakoniec diagnostikovali Tourettov syndróm, ktorý ho častokrát ovplyvňuje aj na pódiu a podľa jeho slov toto ochorenie zhoršuje práve vystupovanie či tvorba nových piesní.

Práve vydanie jeho posledného albumu sprevádzala veľká pozornosť, od ktorej si chce Capaldi odpočinúť. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram informoval o tom, že najbližšie dni si potrebuje oddýchnuť v kruhu svojej rodiny a priateľov. Ruší tak všetky svoje naplánované akcie, vrátane koncertov.

„Toto je veľmi náročná správa, ktorá ma veľmi bolí. Veľmi ma to mrzí, ale musím zrušiť všetko, čo som mal na najbližšie 3 týždne naplánované a najbližšie vystúpim 24. júna na festivale Glastonbury. Podpora, ktorú som dostával v poslednej dobe, bola neuveriteľná. Posledné mesiace však boli náročné mentálne a aj fyzicky. Od Vianoc som nebol poriadne doma a momentálne sa s tým neviem vyrovnať," napísal Capaldi.

„Potrebujem tieto 3 týždne na to, aby som bol Lewisom z Glasgowa. Chcem stráviť čas s mojou rodinou a kamarátmi a robiť normálne veci, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité. Dúfam, že to pochopíte. Viem, že veľa z vás minulo peniaze na hotel a na cestu, čo si veľmi vážim. Takže ma veľmi mrzí to, aký to na vás bude mať dopad. Fakt, že ste chceli prísť a minúť vaše peniaze a čas, je pre mňa naozaj dôležitý. Nič z toho neberiem ako samozrejmosť a neviem sa dočkať, kedy sa vrátim," doplnil spevák.