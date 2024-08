Hviezdny spevák sa spamätáva z rozchodu: Jeho vzťah s krásnou modelkou je minulosťou!

Lewis Capaldi (Zdroj: GettyImages)

Lewis Capaldi si v posledných rokoch prešiel veľmi náročným obdobím. Britský spevák totiž bojuje s Tourretovým syndrómom a preto musel prerušiť aj svoju kariéru. Počas koncertov sa totiž často stávalo, že mal veľmi silné tiky, kvôli ktorým mal problém svoje vystúpenia odspievať.

Veľkou oporou mu počas posledných dvoch rokov bola jeho priateľka - herečka, modelka a tanečníčka Ellie MacDowall. Ich vzťah však podľa najnovších informácií denníku The Sun skončil a zdroj z ich okolia prezradil, prečo sa tak stalo.

„Lewis a Ellie mali niekoľko dlhých rozhovorov a rozhodli sa, že bude najlepšie, keď to ukončia. Bolo to vzájomné rozhodnutie. Stále zostávajú kamaráti a sú v kontakte, takže to ešte nie je úplne stratené. Ellie však stále žije v Edinburghu a Lewis je v Londýne, takže bolo pre nich veľmi ťažké stretávať sa," povedal zdroj.