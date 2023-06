Slávny hudobník skončil na vozíku: Mŕtvica... Od pása nadol ostal paralyzovaný!

Rodák z New Yorku počas svojej kariéry pôsobil hneď v dvoch miestnych kapelách, ktoré sa stali veľmi poplárne. Najskôr to bola skupina Heart Attack a neskôr D Generation. Okrem toho sa venoval aj sólovej kariére.

Momentálne sa však nachádza vo veľmi náročnej situácii. Minulý mesiac totiž utrpel mŕtvicu chrbtice, ktorá spôsobila, že je momentálne od pása nadol paralyzovaný. O svojom zdravotnom stave prehovoril pre magazín Rolling Stone.

„Bol som so svojimi bývalými kolegami v reštaurácii. Odrazu som zacítil pálivú bolesť, ktorá mi vystrelila do bokov. Spadol som na zem, nevedel som sa pohnúť. Všetci nado mnou stáli a hovorili rôzne veci a ja som tam ležal a nevedel, čo sa s mojím telom deje. Bolo to najťažších 6 týždňov môjho života. Povedali mi, že nerozumejú, prečo sa to stalo a nevedia, čo so mnou bude. Správy od doktorov teda boli náročné a mal som momenty, kedy som chcel plakať a bol som vystrašený. Stále si však hovorím, že sa z toho dokážem dostať," povedal Malin.

Hudobník sa momentálne zotavuje z viacerých procedúr a zákrokov v rehabilitačnom centre v New Yorku. Predtým strávil 2 týždne v nemocnici a očakáva sa, že by ho mali do konca mesiaca pustiť domov. Počas zotavovania však bude na vozíku.