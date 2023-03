Záporáčka z nového kinohitu: Na premiére s PODIVNÝM mejkapom… Daisy, zabudla si sa po natáčaní odlíčiť?!

Galéria fotiek (4) Daisy Head prekvapila na premiére podivným mejkapom.

Zdroj: SITA/Jordan Strauss/Invision/AP

LOS ANGELES - Hoci film Dungeons & Dragons: Česť zlodejov má na Slovensku oficiálnu premiéru až vo štvrtok, v Los Angeles novinku uviedli do sveta už v nedeľu. Slávnostnej premiéry sa zúčastnili všetci hlavní protagonisti, vrátane Daisy Head (32), ktorá stvárňuje zlú čarodejnicu. No a počas večera to vyzeralo, akoby sa od natáčania ani neodlíčila... Veď mejkap mala rovnako divný, ako vo filme!