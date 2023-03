Legendárna tenistka a jej krásna žena museli ODSUNÚŤ ADOPCIU: Sen o dieťati im zmarila RAKOVINA!

Niekdajšia kráľovná krásy a úspešná modelka Julia Lemigova bola snom mnohých mužov. Po viacerých nevydarených vzťahoch našla šťastie po boku tenisovej legendy Martiny Navrátilovej. O zaujímavosti zo svojho súkromia sa so svetom delí nielen prostredníctvom Instagramu, na ktorom má viac ako 62-tisíc followerov, ale aj prostredníctvom kamier. Je totiž jednou z paničiek obľúbenej šou The Real Housewives of Miami.

Tam najnovšie prezradila, že spoločne s manželkou si plánovali adoptovať dieťa. Avšak rakovina ich plány zmenila. „Keď si idete adoptovať dieťa, malo by to byť hlavne o ňom. A teraz je to tak, že všetko je hlavne o Martine a o tom, aby bola zdravá. Pozastavili sme to,” uviedla v rozhovore kráska a dodala, že v adopčnom procese boli už celkom blízko.

„Namiesto toho teraz bojujeme s dvoma rakovinami. Akoby jedna nebolo dosť. Čakám, kedy sa Martine už konečne polepší,” dodala Julia, ktorá má dve, dnes už dospelé a krásne dcéry.

Galéria fotiek (2) Martina Navrátilová a Julia Lemigova

Zdroj: Instagram

Martina Navrátilová oznámila správu o tom, že jej lekári diagnostikovali rakovinu prsníka a hrdla v januári tohto roka. So zákerným ochorením už v minulosti bojovala, a to v roku 2010.