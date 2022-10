Najslávnejšia česká lesbička: Pravdu najprv skrývala, lebo...

NEW YORK - Známa tenistka Martina Navrátilová patrí k tým, ktorí odhalili svoju homosexuálnu orientáciu už začiatkom 80. rokov. Sama by sa odhodlala k tomuto kroku aj skôr, isté okolnosti ju však tlačili k tomu, aby počkala...

Počas 34 rokov kariéry dosiahla všetko, čo sa dalo. Bývalá svetová jednotka, ktorá sa narodila 18. októbra 1956 v Prahe ako Martina Šubertová, získala rekordných 167 titulov vo dvojhre (z toho 18 na grandslamoch), 177 vo štvorhre (z toho 31 na grandslamoch) a 10 v mixe. Tristotridsaťjeden týždňov sa držala na čele svetového rebríčka WTA, dlhšie vydržala na špici iba Nemka Steffi Grafová (377 týždňov).

Od roku 1975 sa Martina Navrátilová dvadsať rokov nepretržite držala v prvej svetovej desiatke a počas 21 rokov získala každoročne aspoň jeden turnajový titul. Deväť wimbledonských triumfov z nej urobilo rekordérku najprestížnejšieho turnaja na tráve All England Clubu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA

"Bielemu športu" vdýchla novú dimenziu, rovnako intenzívne ako tréningom sa totiž zaoberala aj stravovaním. Známa aktivistka v boji za práva zvierat sa vzdala akéhokoľvek mäsa a stravovala sa výlučne vegánskou potravou.

Keď v roku 1981 po prvý raz otvorene prehovorila o svojej lesbickej sexuálnej orientácii, vyvolala v americkej spoločnosti búrku rozhorčenia. Ona sama by pritom rada prehovorila aj skoršie. „Bohužiaľ som nemohla povedať pravdu skôr, než som dostala americké občianstvo. To by ma totiž v tom čase diskvalifikovalo. Písal sa rok 1981 a ja som bola naozaj jediná, ktorá na vrchole kariéry išla s pravdou von,” povedala pred pár rokmi v relácii Good Morning Britain.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA

Ako Navrátilová dodala, nikdy svoje rozhodnutie neoľutovala. „Bola to pre mňa neuveriteľná úľava. Už som nemusela nič predstierať a hrať sa na niekoho, kým nie som. Sloboda, ktorá s tým priznaním prišla, sa podpísala tiež na mojej kariére a urobila zo mňa ešte lepšieho športovca,” vyhlásila. Legendárna tenistka je presvedčená, že verejne oznámiť svoju orientáciu je prínosom a človek sa tým zbaví záťaže, ktorú predstavuje skrývanie svojho pravého ja.

Jej veľkými láskami boli basketbalová hviezda Nancy Lieberman a autorka bestsellerov Rita Mae Brown. V septembri 2014 sa počas US Open zasnúbila s Juliou Leming a neskôr v New Yorku uzavreli manželský zväzok.

Galéria fotiek (5) Martina Navrátilová a Julia Leming

Zdroj: SITA