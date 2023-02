Udeľovanie prestížnych cien SAG: Kraľoval mu tento film!

LOS ANGELES - Absurdná sci-fi snímka Všetko, všade, naraz (Everything Everywhere All at Once) získala v nedeľu večer hlavnú cenu amerického Združenia filmových a televíznych hercov (SAG). Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej sa tým potvrdil status tohto filmu ako možného favorita na Oscara.