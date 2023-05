Britney Spears už rok nevidela svoje deti a... Dajú jej definitívne zbohom?!

LOS ANGELES - Jej kontroverzný spôsob života si vyžiadal vysokú cenu. Americká speváčka Britney Spears (41) nemá so svojimi deťmi Seanom (17) a Jaydenom (16) práve najlepšie vzťahy. Podľa posledných správ sa s ani jedným nevidela už viac ako rok a vyzerá to tak, že ich kontakt sa môže prerušiť úplne.

Život slávnej speváčky sprevádzalo množstvo vzostupov a pádov. Vo veľkej miere na to doplatil aj jej vzťah s jej synmi, ktorí sa už dávnejšie vyjadrili, že za týchto okolností nechcú mať so svojou matkou nič spoločné.

Podľa dokumentu TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom sa však ich vzťah nezlepšuje a momentálne ja na bode mrazu. Slávna speváčka sa so svojimi deťmi už viac ako rok nevidela a navyše to vyzerá tak, že sa to nijako nezmení.

Podľa informácii spomínaného magazínu TMZ sa totiž ich otec Kevin Federline snaží o to, aby sa ich spoloční synovia spolu s ním presťahovali na Hawaj. Tam by podľa neho našli Sean a Jayden priestor pre pokojný život, ktorý v Los Angeles zrejme nebude nikdy možný.