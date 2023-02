Radosť v rodine slávneho Eminema: Jeho krásna dcéra sa pochválila na Instagrame!

Vyzerá to tak, že obľúbený rapper Eminem má novinky nielen v pracovnej sfére, ale i v súkromí. Po tom, čo sa v médiách objavili správy, že spoločne s 50 Centom plánujú z filmu 8 Mile spraviť televízny seriál, sa postarala o rozruch jedna z jeho dcér.

Krásna Hailie Jade Mathers totiž na sociálnej sieti Instagram zverejnila sériu fotografií, ktoré zachytávajú moment, keď ju jej priateľ Evan McClintock požiadal o ruku.

Pod príspevkom sa začali hromadiť nadšené komentáre nielen rapperových priaznivcov, ale aj priateľov a fanúšikov jeho dcéry. „Dúfam, že požiadal o zvolenie aj jej slávneho otca. Celkom by ma zaujímalo, čo na to hovorí,” znie jedna z reakcí od fanúšikov. „Ste krásni. Prajem vám veľa lásky a už teraz sa teším na svadobné fotky,” napísala istá fanúšika. Nuž, my tiež :)