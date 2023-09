POPLACH na koncerte 50 Centa: Zásah zdravotníkov... Žena v dave PORODILA!

Na koncerte 50 Centa porodila žena. (Zdroj: SITA)

WASHINGTON - Niektorí fanúšikovia sú takí verní, že im nič nezabráni v tom, aby sa zúčastnili koncertu svojho obľúbenca. Ani vysoké štádium tehotenstva. Svoje by o tom aktuálne vedeli rozprávať fanúšikovia rapera 50 Centa (48), ktorí sa zúčastnili jeho koncertu vo Washingtone. Istá žena totiž rovno na koncerte porodila!

O bizarnej situácii informoval portál PageSix. Všetko sa to odohralo na koncerte hviezdneho rapera 50 Centa v RV Inn Style Resorts Amphitheatre vo Washingtone. Zdravotníci boli privolaní k žene, ktorá najprv vyzerala, že je v núdzi. Napokon sa však ukázalo, že si len zle vypočítala termín pôrodu a priamo na koncerte začala rodiť.

Dav sa preto rozostúpil a vytvoril dostatočný priestor na to, aby žena počas šou mohla priviesť na svet dieťa. Personál zohnal základné hygienické pomôcky a za asistencie zdravotníkov žena priviedla na svet zdravé dievčatko. Okamžite po pôrode ju potom spolu s novorodencom previezli do nemocnice. Či vďaka tomu dievčatko dostane doživotne zadarmo vtupy na koncerty 50 Centa nevedno, no nejde o prvý takýto prípad.

Napríklad v roku 2022 v Brazílii porodila istá žena syna počas koncertu Metallicy a iná žena sa zas stala matkou na koncerte Pink vo Fenway Parku v Bostone.

