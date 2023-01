Šokujúce PRIZNANIE slávnej blondínky: Pokúsila sa ZABIŤ opatrovateľku... Zomrela!

Už 31. januára budú mať fanúšikovia Pamely Anderson veľký sviatok. V tento deň totiž vychádzajú až dva počiny, ktoré odhalia detaily a udalosti z jej života. O mnohých z nich verejnosť netušila... Teraz je však už jasné, že memoáre Love, Pamela a dokument z dielne Netflixu Pamela, a Love Story odhalia naozaj veľa.

Viaceré svetové médiá sa totiž dostali k úryvkom, ktoré sa v týchto dvoch dielach objavia. Jedným z nich je napríklad priznanie ikony 90-tych rokov o tom, že v detstve plánovala zabiť svoju opatrovateľku. Dôvodom malo byť to, že ju niekoľko rokov obťažovala.

„Boli to 3 až 4 roky zneužívania. Vždy mi povedala, aby som to nehovorila rodičom. Snažila som sa pred ňou ochrániť hlavne môjho brata. Dokonca som sa pokúsila zabiť ju. Chytila som pero a skúsila som ju bodnúť do srdca. Aj keď sa mi to nepodarilo, povedala som jej, že chcem, aby zomrela. Na druhý deň skutočne zomrela pri autonehode. Celé detstvo som si myslela, že som ju zabila mojou kúzelnou mysľou," uviedla podľa informácii magazínu New York Post slávna blondínka.

Podľa The Guardian bude Anderson spomínať aj na neľahké manželstvo s Tommym Lee. Počas ich vzťahu sa musela vyrovnať s jeho chorobnou žiarlivosťou a opísala aj hororové chvíle, ku ktorým došlo počas toho, ako nakrúcala Pobrežnú hliadku.

„Tommy bol hrozne žiarlivý. Vtedy som si myslela, že takto vyzerá láska. Počas natáčania som musela pobozkať Davida Chokachiho, ale Tommymu som to nepovedala. Keď sa to stalo, Tommymu úplne preskočilo. Zničili celý môj príves, ktorý som mala počas nakrúcania k dispozícii," povedala Anderson.