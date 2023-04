Aj po 55-ke chce byť za SEXBOMBU: Pamela Anderson v priesvitnom overale… Nebyť saka, ukáže VŠETKO!

NEW YORK - Diváci Pobrežnej hliadky určite potvrdia, že Pamela Anderson patrila k najväčším kráskam seriálu. O jej blond vlasoch, krásnej figúre a silikónových prednostiach snívali muži po celom svete. Dnes má herečka už 55 rokov no imidžu sexbomby sa nechce vzdať ani po rokoch. Na módnu šou dorazila v priesvitnom overale... Nebyť veľkého saka, ukáže všetko!

Hoci sa Pamela Anderson neradí k A-čkovým hercom, stále si čas od času niekde zahrá. Naposledy sa objavila v horore Alone at Night, ktorý od fanúšikov získal hodnotenie biednych 27%. Stále sa však drží v šoubiznise a snaží sa na seba semtam upozorniť aj prijatím pozvania do spoločnosti.

Najnovšie prišla na módnu šou Mugler H&M Global Launch Event, ktorý sa konal v stredu v New Yorku. A blondínka sa ani v 55 rokoch nechce vzdať imidžu sexbomby. Dorazila totiž v čiernom kompletne priesvitnom overale. Jediné, čo ju zahaľovalo, bolo veľké čierne sako. Nebyť jeho, ukázala by zo svojho tela úplne všetko!